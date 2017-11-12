11 декабря 2017, понедельник, 13:00
-1°C
Завтра +5°C
-1°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
11. 12. 2017

В Тернопольской области произошло тройное ДТП, есть жертвы

В Тернопольской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщает региональное управление Нацполиции.

Авария произошла в Подволочисском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением и допустил боковое столкновение с прицепом автомобиля Renault Premium.

"Данное авто двигалось по полосе встречного движения. После этого Opel отбросило, и он лоб в лоб врезался в третье авто – Renault Trafic", – говорится в сообщении.

В результате удара водитель Opel от полученных травм погиб на месте происшествия. В больницу с переломами и травмами доставили водителя Renault, а также трех пассажиров других транспортных средств.

По факту ДТП открыли уголовное дело.

Как сообщал Корреспондент.net, 8 декабря в селе Любмировка Житомирской области столкнулись Renault Logan и Toyota Corolla. В результате этой аварии погибло два человека, еще четверо получили ранения.

Под Киевом автомобиль сбил насмерть пешехода

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.