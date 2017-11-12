В Тернопольской области произошло тройное ДТП, есть жертвы

В Тернопольской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщает региональное управление Нацполиции.

Авария произошла в Подволочисском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Zafira не справился с управлением и допустил боковое столкновение с прицепом автомобиля Renault Premium.

"Данное авто двигалось по полосе встречного движения. После этого Opel отбросило, и он лоб в лоб врезался в третье авто – Renault Trafic", – говорится в сообщении.

В результате удара водитель Opel от полученных травм погиб на месте происшествия. В больницу с переломами и травмами доставили водителя Renault, а также трех пассажиров других транспортных средств.

По факту ДТП открыли уголовное дело.

Как сообщал Корреспондент.net, 8 декабря в селе Любмировка Житомирской области столкнулись Renault Logan и Toyota Corolla. В результате этой аварии погибло два человека, еще четверо получили ранения.

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Источник: korrespondent.net