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11. 12. 2017

В Крыму задержали крымского татарина

В аннексированном Крыму задержали крымского татарина Рустема Османова. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает группа Крымская солидарность на своей странице в соцсети Facebook.

Так, около часа назад поступило сообщение от матери Османова, проживающего в Бахчисарае, о том, что неизвестные люди приехали и увезли его в неизвестном направлении.

Позднее активисты выяснили, что он доставлен в местное "райотделение внутренних дел".

"Вместе с ним его отец. Причины его задержания выясняются", – говорится в сообщении.

Ранее посол ЕС заявил, что Крым становится одним из самых опасных регионов мира.

Источник: korrespondent.net

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