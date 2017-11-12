В Крыму задержали крымского татарина

В аннексированном Крыму задержали крымского татарина Рустема Османова. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает группа Крымская солидарность на своей странице в соцсети Facebook.

Так, около часа назад поступило сообщение от матери Османова, проживающего в Бахчисарае, о том, что неизвестные люди приехали и увезли его в неизвестном направлении.

Позднее активисты выяснили, что он доставлен в местное "райотделение внутренних дел".

"Вместе с ним его отец. Причины его задержания выясняются", – говорится в сообщении.

Ранее посол ЕС заявил, что Крым становится одним из самых опасных регионов мира.

Источник: korrespondent.net