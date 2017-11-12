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11. 12. 2017

Сирийская армия начала наступление в провинции Идлиб

Сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации активизировала военную кампанию против повстанцев в провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на повстанцев и наблюдателей в понедельник, 11 декабря.

За последние 48 часов в северо-восточных районах Хамы и южной части провинции Идлиб произошли десятки авиаударов, которые, как считается, нанесли российские самолеты.

Сирийская армия заявила о захвате нескольких сел и вытеснении повстанцев в районы, близкие к административным границам провинции Идлиб.

Сирийская армия потеряла стратегически расположенную провинцию Идлиб, когда столицу провинции в 2015 году заняли повстанческие группы. С тех пор она стала единственной провинцией, которая полностью находится под контролем оппозиции.

Первая цель сирийской армии заключалась в том, чтобы восстановить контроль над стратегическим военным аэропортом "Абу-аль-Дхура", одним из крупнейших аэропортов на севере страны.

Идлиб был убежищем для десятков тысяч повстанцев и гражданских лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома в других частях западной Сирии во время конфликта.

Напомним, в Пентагоне считают, что освобождение от боевиков ИГ большей части территорий в Ираке и Сирии является заслугой коалиции, а не России.

Источник: korrespondent.net

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