Саакашвили избирают меру пресечения. Онлайн

Сегодня в Печерском райсуде Киеве изберут меру пресечения задержанному экс-главе Одесской области, лидеру Движения новых сил Михеилу Саакашвили.
Начало заседания назначено на 12 час.
Трансляцию ведет УНН.
Территорию вокруг суда охраняют около тысячи правоохранителей и нацгвардейцев.
Отмечается, что по улицам Хмельницкого и Пушкинской, прилегающих к Крещатику, стоят 10 автобусов Нацгвардии и несколько полицейских автомобилей.
Как сообщалось, Саакашвили из СИЗО доставили в суд.
Ранее жена Саакашвили заявила, что Киев готовит экстрадицию ее мужа в Грузию.
Источник: korrespondent.net