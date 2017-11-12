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11. 12. 2017

Саакашвили избирают меру пресечения. Онлайн

Сегодня в Печерском райсуде Киеве изберут меру пресечения задержанному экс-главе Одесской области, лидеру Движения новых сил Михеилу Саакашвили.

Начало заседания назначено на 12 час.

Трансляцию ведет УНН.

Территорию вокруг суда охраняют около тысячи правоохранителей и нацгвардейцев.

Отмечается, что по улицам Хмельницкого и Пушкинской, прилегающих к Крещатику, стоят 10 автобусов Нацгвардии и несколько полицейских автомобилей.

Как сообщалось, Саакашвили из СИЗО доставили в суд.

Ранее жена Саакашвили заявила, что Киев готовит экстрадицию ее мужа в Грузию.

Источник: korrespondent.net

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