Языковой вопрос: Медведчук прокомментировал выводы Венецианской комиссии

В ожидании официального обнародования выводов Венецианской комиссии относительно статьи 7 закона Украины Об образовании Киев и Будапешт замалчивают тот факт, что в своих выводах Венецианская комиссия коснулась вопроса дискриминации русскоязычных граждан. Так считает лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук.

"Согласно имеющейся на сегодняшний день в открытом доступе информации, ВК указала на то, что "языковая статья" не обеспечивает решения для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности русского как наиболее часто используемого языка, кроме государственного. То есть эксперты Венецианской комиссии пришли к пониманию того, что принятый ВР и подписанный президентом закон Об образовании ограничивает в правах миллионы украинцев, которые говорят на русском языке и считают его родным", – подчеркнул Медведчук.

По его мнению, факт признания Венецианской комиссией дискриминации русского языка, особо упомянутого в статье 10 Конституции Украины, говорит о многом.

"И о том, что эксперты ВК хорошо понимают роль и место русского языка в Украине (скажу больше, сегодня в стране русский язык в быту используется даже чаще, чем украинский). И о том, что "языковая статья" закона Об образовании была направлена в первую очередь и главным образом против русского языка, а не языков других национальных меньшинств", – утверждает Медведчук.

Напомним, Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.

Источник: korrespondent.net