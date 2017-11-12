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11. 12. 2017

Во Львовской области три человека замерзли насмерть

Тела троих людей были обнаружены, в воскресенье, 10 декабря во Львовской области. Все трое вероятно, умерли от переохлаждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Около 10:00 в с. Лисятичи Стрыйского района жители села обнаружили тело местного жителя, 1975 года, без признаков насильственной смерти. Тело погибшего доставлено в морг Стрыйской центральной районной больницы. Предварительная причина гибели - переохлаждение", - говорится в сообщении.

В тот же день в 14 час. в лесу в с. Сигловате Турковского района на телеге нашли тела двух местных жителей (1946 и 1967 года) без признаков насильственной смерти.

"Их доставили в морг Турковской ЦРБ. Предварительная причина гибели - переохлаждение", - сообщили в департаменте.

Как сообщалось, в Польше более 20 человек замерзли насмерть. Ранее В Одесской области пограничник умер от переохлаждения.

Источник: korrespondent.net

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