В Саудовской Аравии спустя 35 лет начнут работать кинотеатры

Саудовская Аравия снимает 35-летний запрет на работу кинотеатров в рамках набирающих силу социальных реформ, пишет газета Financial Times.

В понедельник, 11 декабря, власти страны приняли решение начать выдачу лицензий на управление кинотеатрами, в том числе коммерческим операторам. Первые кинотеатры, как ожидается, будут открыты в марте 2018 года, заявил министр информации и культуры Саудовской Аравии Аввад Алаввад.

"Это переломный момент в развитии экономики культурного сектора. Открытие кинотеатров будет служить катализатором роста экономики и ее диверсификации", – отметил министр.

Согласно оценкам правительства Саудовской Аравии, к 2030 году в стране будет открыто порядка 300 кинотеатров с более 2 тыс. залов. Это создаст 30 тыс. рабочих мест и внесет вклад в ВВП в размере $24 млрд, прогнозируют власти страны.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были под запретом с начала 1980 гг., когда в стране наблюдалось ужесточение исламских запретов.

В заявлении Алаввада говорится, что снятие запрета на кинотеатры является частью программы социальных и экономических реформ, реализуемой принцем Мухаммедом ибн Салманом. Среди других социальных реформ, объявленных в Саудовской Аравии за последнее время - отмена запрета на вождение автомобиля женщинами.

Напомним, в сентябре 2017 года женщин Саудовской Аравии впервые пустили на стадион.

Источник: korrespondent.net