Украину ожидает потепление

В ближайшие сутки, 12 декабря, в Украине ожидается рост атмосферного давления и постепенное прекращение осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, холодный воздух покинет территорию Украину, с юго-запада Европы в Украину стремительно ворвется теплая воздушная масса, поэтому температура повысится

Во вторник в Украине - без осадков, лишь ночью в северных, восточных и Полтавской областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами возможен туман. Ночью на дорогах во всех регионах, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-30 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Закарпатской, Черновицкой областях и на юге страны местами 4-6° тепла; днем 4-9° тепла, в южной части и на Прикарпатье 10-14°.

В Киеве ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, слабый туман, на дорогах местами гололедица; днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 12 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,5 градусов тепла в 1965 году, а самая низкая ночью на отметке 22,6 градусов мороза в 1927 году.

В среду, 13 декабря, в западных областях Украины ожидается умеренный, днем местами в северных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в южных и восточных областях ночью 1-7° днем 7-12°, в Крыму до 15 градусов тепла; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

Напомним, предыдущее потепление ожидалось 1 декабря.

Источник: korrespondent.net