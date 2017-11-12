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11. 12. 2017

Суд над Саакашвили: произошли стычки с полицией

Возле здания Печерского районного суда Киева, где сегодня проходит суд над лидером партии Рух новых сил Михаилом Саакашвили, произошли стычки между активистами и полицией. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что сторонники экс-президента Грузии пытались прорваться в здание суда, в результате чего произошли небольшие столкновения с правоохранителями.

В итоге полиции удалось оттеснить протестующих на пять-шесть метров.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 11 декабря Михаила Саакашвили вывезли из СИЗО и доставили в Печерский райсуд Киева, где ему будут избирать меру пресечения.

Ранее жена Саакашвили заявила, что Киев готовит экстрадицию ее мужа в Грузию.

Источник: korrespondent.net

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