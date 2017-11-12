Сакашвили заявил, что покажет, "как умирает президент"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что готов продолжать голодовку. Такое заявление он сделал в понедельник, 11 декабря, в помещении Печерского суда в Киеве, где ему избирают меру пресечения, пишет УНИАН.

"Если меня вернут в тюрьму, я буду продолжать голодовку", – заявил Саакашвили.

"Я показал, как может работать президент, а теперь покажу, как может умирать", – сказал Саакашвили, слова которого передает ТСН.

По данным СМИ, Саакашвили заявил в суде и о том, что он военнопленный, а не задержанный.

"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену. Я считаю себя пленником олигархата Украины и Путина. Я военнопленный", – сказал политик.

Также Саакашвили призывает всех своих сторонников собираться под зданием суда.

Как сообщалось, Саакашвили из СИЗО доставили в суд.

Ранее жена Саакашвили заявила, что Киев готовит экстрадицию ее мужа в Грузию.

Источник: korrespondent.net