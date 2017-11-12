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11. 12. 2017

В Золотоноше рухнула главная елка города

В городе Золотоноше Черкасской области 10 декабря из-за порывов ветра упала главная новогодняя елка города. Об этом у себя в Facebook написал глава управления жилищно-коммунального хозяйства Золотоношского горсовета Александр Флоренко.

"Ситуация на дорогах города остается сложной. Техника дорожников начала свою работу с 23:00. Коммунальщики будут работать пока будет продолжаться непогода. Неприятный пока что момент этой ночи – не выдержала сильного ветра наша новогодняя елка. Степень повреждения основания елки будем изучать утром. Работы продолжаются" – сообщил он.

По словам чиновника, сильного ветра не выдержала металлическая основа елки. Также сильно повредило редуктор, с помощью которого ель могла вращаться. Коммунальщики уже приступили к демонтажу дерева и его оборудования.

Напомним, на западе Германии в центре города Эшвайлер на посетителей ярмарочной площади упала рождественская елка.

Источник: korrespondent.net

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