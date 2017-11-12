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11. 12. 2017

В Краматорске убийца сдал подельников и покончил с собой

В Краматорске Донецкой области 26-летний мужчина после убийства друга наложил на себя руки, описав в персмертной записке детали убийства и имена сообщников, сообщает прокуратура Донецкой области.

По данным ведомства, трое мужчин во время употребления спиртных напитков поссорились с четвертым и начали бить его руками и ногами, а когда потерпевший упал на пол, продолжили его избивать, а один из "друзей" даже прыгал по туловищу и шее жертвы.

"От травм головы, шеи и грудной клетки, переломов костей черепа и ребер 34-летний мужчина скончался на месте, а злоумышленники с целью сокрытия преступления закопали труп убитого во дворе. О местонахождении трупа и фамилии участников рокового застолья правоохранители узнали из предсмертной записки одного из подельников – 26-летнего мужчины, который не выдержал угрызений совести и покончил жизнь самоубийством", – рассказали в прокуратуре.

Двум обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, в Кропивницком убили и сожгли женщину. Ранее двойное убийство произошло во Львовской области.

Источник: korrespondent.net

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