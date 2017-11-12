Сепаратисты выиграли выборы на Корсике

Во время второго тура региональных выборов на Корсике победу одержала коалиция политических сил, выступающих за более широкую автономию региона. Как сообщает Bloomberg, коалиция "За Корсику" получила во время второго тура выборов 56,5% голосов и получит 41 из 63 мест в местном парламенте.

Эта победа была ожидаемой после того как "За Корсику" одержала победу в первом туре голосования неделю назад.

Партия, связанная с президентом Эммануэлем Макроном, а также правоцентристская оппозиционная партия получили по 5 мест. Явка на выборах составила 52,5%.

После объявления результатов один из двух лидеров коалиции "За Корсику" Жиль Симеоне заявил о том, что пришло время для обсуждения расширенной автономии для Корсики.

"Обстоятельства политического урегулирования вопроса Корсики никогда не были более благоприятными. Корсиканцы массово сигнализировали государству о том, что настал момент начать настоящий диалог ", - сказал он.

Ранее Корсика поддержала независимость Каталонии.

Источник: korrespondent.net