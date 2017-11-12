11 декабря 2017, понедельник, 16:03
-1°C
Завтра +5°C
-1°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
11. 12. 2017

Сепаратисты выиграли выборы на Корсике

Во время второго тура региональных выборов на Корсике победу одержала коалиция политических сил, выступающих за более широкую автономию региона. Как сообщает Bloomberg, коалиция "За Корсику" получила во время второго тура выборов 56,5% голосов и получит 41 из 63 мест в местном парламенте.

Эта победа была ожидаемой после того как "За Корсику" одержала победу в первом туре голосования неделю назад.

Партия, связанная с президентом Эммануэлем Макроном, а также правоцентристская оппозиционная партия получили по 5 мест. Явка на выборах составила 52,5%.

После объявления результатов один из двух лидеров коалиции "За Корсику" Жиль Симеоне заявил о том, что пришло время для обсуждения расширенной автономии для Корсики.

"Обстоятельства политического урегулирования вопроса Корсики никогда не были более благоприятными. Корсиканцы массово сигнализировали государству о том, что настал момент начать настоящий диалог ", - сказал он.

Ранее Корсика поддержала независимость Каталонии.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.