РФ сохранила движение одного поезда через Украину – СМИ

Поезд №66/65 Кишинев-Москва является единственным российским поездом (формирования компании ФПК), курсирующим через Украину. Об этом в понедельник, 11 декабря, пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные Укрзализныци.

Отмечается, что курсирование прямых поездов из России в Украину формированием российских железных дорог отсутствует. Вместе с тем в сообщении Украина-РФ курсирует восемь поездов формирования Укрзализныци.

Напомним, компания Российские железные дороги с 11 декабря 2017 года полностью переводит пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.

Источник: korrespondent.net