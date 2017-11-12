Погода на Новый год 2018 в Украине: небольшие морозы

Народные и метеорологические прогнозы предвещают украинцам на Новый год 2018 морозы и отсутствие снега. Правда, обещания ведущих экспертов совпадают не во всем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Вазира Мартазинова отмечает, что 31 декабря и 1 января ожидается потепление. Температура в Киеве на Новый год будет в пределах от -2 до -4 ºС. Возможен мокрый снег.

Немного холоднее - около -5 ºС на востоке и севере страны, а также в центральных областях. Здесь не исключены снегопады. Ноль и мокрые осадки стоит ждать на юге.

Снег в Карпатах на новогодние праздники будет неустойчивым из-за высоких температур, отметила Мартазинова. В западных регионах столбик термометра не опустится ниже -4ºС.

А вот дальнейшие праздники пройдут в более зимней атмосфере. После Нового года температура ночью достигнет -17 ºС.

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, готовиться нужно к еще более низким температурам.

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По его мнению, зима 2018 будет с морозами до -30ºС. Но есть надежда, что начнутся они после праздничной ночи. Синоптик обещает до -5 ºС на Новый год, сильные снегопады перед праздником и после него.

Главный синоптик страны Николай Кульбида утверждает, что сильных морозов не будет. По его словам, прогнозы и метеорологические наблюдения за последние годы, не предвещают сильного холода. Погода будет в пределах нормы для начала января.

Утешающий прогноз дает и заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. По ее словам зима будет теплой, со средними температурами на 2-3 градуса выше нормы.

Напомним, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней.

Источник: korrespondent.net