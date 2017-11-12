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11. 12. 2017

В Евросоюзе создадут аналог НАТО

Совет Европейского союза одобрил создание новой программы в сфере обороны (PESCO), сообщается на сайте органа.

К новой организации присоединились Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Хорватия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Испания и Швеция. В документе, указаны цели и совместные обязательства этих стран, в том числе регулярное увеличение оборонных бюджетов.

Кроме того, участники PESCO приняли заявление, приветствуя политическое соглашение о реализации 17 проектов сотрудничества.

Участие в программе PESCO для стран-участниц Евросоюза является добровольным. В ЕС заявляют, что данная программа не станет конкурентом НАТО, куда входят 22 страны-участницы Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Германия возглавит четыре проекта ЕС в оборонной сфере.

Источник: korrespondent.net

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