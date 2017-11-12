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11. 12. 2017

Во Владимире-Волынском на улице нашли человеческие останки

В пятницу, 8 декабря на улице Луцкой во Владимире-Волынском, неподалеку лесополосы, вблизи которой ведется строительство многоэтажки, были найдены останки человека, сообщает местное издание Володимир медіа.

Находку обнаружили рабочие при проведении строительных работ.

На место происшествия сразу были вызваны правоохранителей, которые изъяли их и отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить время пребывания останков в земле.

По неофициальным данным, им больше десяти, а то и более лет. Однако окончательные результаты будут позже.

Как сообщалось, под Киевом нашли тело без головы. В Киеве возле ЗАГСа нашли труп.

Источник: korrespondent.net

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