Сущенко разрешили позвонить родным – адвокат

Украинский журналист Роман Сущенко, арестованный в Москве, получил право на 20-минутный звонок родным. Об этом рассказал адвокат Сущенко Марк Фейгин, в понедельник, 11 декабря, пишет Укринформ.
"Роман Сущенко получил разрешение на 20-минутный звонок родным. Он может сам выбрать, кому звонить – матери и отцу или жене и детям", – сказал Фейгин.
Адвокат добавил, что сейчас также ведутся переговоры о праве на свидание с родственниками до начала суда.
"И еще новость. Я получил из посольства Франции ряд подтверждений, что там внимательно следят за ходом "дела Сущенко", – добавил Фейгин.
Ранее сообщалось, что в ноябре Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на два месяца.
Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы "шпионскую акцию". В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки, в Украине это отрицают. Сам Сущенко также не признает вину.
Источник: korrespondent.net
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