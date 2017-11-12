Сущенко разрешили позвонить родным – адвокат

Украинский журналист Роман Сущенко, арестованный в Москве, получил право на 20-минутный звонок родным. Об этом рассказал адвокат Сущенко Марк Фейгин, в понедельник, 11 декабря, пишет Укринформ.

"Роман Сущенко получил разрешение на 20-минутный звонок родным. Он может сам выбрать, кому звонить – матери и отцу или жене и детям", – сказал Фейгин.

Адвокат добавил, что сейчас также ведутся переговоры о праве на свидание с родственниками до начала суда.

"И еще новость. Я получил из посольства Франции ряд подтверждений, что там внимательно следят за ходом "дела Сущенко", – добавил Фейгин.

Ранее сообщалось, что в ноябре Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на два месяца.

Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы "шпионскую акцию". В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки, в Украине это отрицают. Сам Сущенко также не признает вину.

Источник: korrespondent.net