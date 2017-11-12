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11. 12. 2017

На Тернопольщине мужчина угнал трактор, чтобы расчистить дороги от снега

В Тернопольской области в селе Большие Дедеркалы местный житель в состоянии алкогольного опьянения угнал трактор, чтобы расчистить дороги от снега. Об этом сообщается на официальном сайте областной полиции.

Как отмечается, что об инциденте рассказали жители села.

Выяснилось, что перед кражей трактора мужчина употреблял алкоголь и решил расчистить дороги от снега. Трактор Т-40 мужчина украл у бывшего работодателя.

Злоумышленнику инкриминируют часть 2 статьи 289 УК (незаконное завладение транспортным средством). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Деснянском районе Киева вооруженный пистолетом мужчина угнал маршрутку, выгнав из нее водителя и пассажиров. 

Источник: korrespondent.net

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