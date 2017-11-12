Яценюк рассказал о телефонных звонках Медведеву

У экс-премьер-министра Арсения Яценюка в феврале 2014 года было два телефонных разговора с премьер-министром России Дмитрием Медведевым по инициативе российской стороны. Об этом он рассказал на допросе в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает Интерфакс-Украина.

По его мнению, эти разговоры свидетельствуют о том, что Россия тогда признала легитимность смены власти в Украине и нового правительства.

"У меня было два разговора с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которых я ему сказал, что Россия должна вернуть свои войска в места постоянной дислокации, прекратить нарушать международное право, а если есть какие-то вопросы по нашим двусторонним отношениям, то мы их готовы обсуждать", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что эти разговоры состоялись по инициативе российской стороны, при чем эти телефонные звонки он назвал странными, поскольку Медведев хотел обсудить вопросы, касающиеся экономических взаимоотношений двух стран, хотя уже в то время, как отметил экс-премьер, Россия осуществляла агрессию в Крыму.

Он считает, что этими звонками Россия нивелировала свои заявления о неконституционной смене власти в Украине в феврале 2014 года, и признала новое украинское правительство, главой которого Яценюк тогда являлся.

Напомним, экс-премьера Арсения Яценюка допросили по делу о госизмене Януковича.

Источник: korrespondent.net