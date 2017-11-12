Суд признал экс-ректора налоговой академии Мельника невиновным

Экс-ректор Национальной академии государственной налоговой службы Украины Петра Мельника признан невиновным. Соответствующее решение принял Бородянский райсуд Киевской области, сообщает Главком.

Прокуратура обвиняла Мельника в незаконном отчуждены недвижимого имущества Национальной академии государственной налоговой службы, среди которых были: помещение магазина и кафетерия общей площадью 496,7 кв. м в Ирпене; реабилитационно-оздоровительный комплекс "Сосновый бор" (пгт. Ворзель) комплекс зданий в Каменце-Подольском общей площадью 1,1 тыс. кв. м и нежилые дома и хозяйственно-бытовые здания в Симферополе общей площадью 2,6 тыс. кв. м.

В то же время прокуратура утверждала, что Петр Мельник, как ректор отвечал за сохранность имущества Национальной академии государственной налоговой службы, без согласования с Фондом государственного имущества Украины нарушил требования закона об управлении объектами государственной собственности и Порядка отчуждения объектов государственной собственности, утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины от 6 июня 2007 №806, чем допустил незаконное отчуждение недвижимости государственного вуза.

Напомним, 8 июля Ирпенский городской суд оправдал экс-ректора Мельника.

Мельника впервые задержали 27 июля 2013 года, когда он получил от двух граждан взятки в размере 40 тысяч и 80 тысяч гривен за вступление их родственников в высшее учебное заведение, которым он руководил.

7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания его пребывания. Однако 9 августа стало известно, что Мельник бежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет. Уже 14 августа Мельника объявили в международный розыск, а 1 апреля 2014-го он сам сдался правоохранителям, когда прибыл самолетом из Лондона в Борисполь.

Источник: korrespondent.net