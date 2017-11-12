11 декабря 2017, понедельник, 19:03
-1°C
Завтра +5°C
-1°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
11. 12. 2017

Ветер сломал елку на площади словацкого города

В словацком городе Ступава из-за сильного ветра сломала рождественская елка на главной площади святой Троицы. Как сообщает издание Aktuality, дерево с площади убрали коммунальщики.

"Елку подрезают и снова установят на прежнем месте, когда будет более благоприятная погода, возможно, во вторник, 12 декабря", – сообщили в мэрии шел.

Отметим, Словакия, как и другие части Европы, сейчас страдает от сильного ветра. Так, на западе Германии в центре города Эшвайлер на посетителей ярмарочной площади упала рождественская елка.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.