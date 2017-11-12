Ветер сломал елку на площади словацкого города

В словацком городе Ступава из-за сильного ветра сломала рождественская елка на главной площади святой Троицы. Как сообщает издание Aktuality, дерево с площади убрали коммунальщики.

"Елку подрезают и снова установят на прежнем месте, когда будет более благоприятная погода, возможно, во вторник, 12 декабря", – сообщили в мэрии шел.

Отметим, Словакия, как и другие части Европы, сейчас страдает от сильного ветра. Так, на западе Германии в центре города Эшвайлер на посетителей ярмарочной площади упала рождественская елка.

Источник: korrespondent.net