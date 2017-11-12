Путин прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

Решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт", - сказал Путин.

По мнению российского президента, для восстановления прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам необходимы долгосрочные договоренности, отвечающие интересам обеих сторон и соответствующие принятым ранее решениям международного сообщества.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: korrespondent.net