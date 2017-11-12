НАПК повторно проверит е-декларацию Рабиновича – журналист

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проведет повторную проверку электронной декларации народного депутата Вадима Рабиновича. Об этом сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook в понедельник, 11 декабря.

"Не зря я тратил свое время и обивал пороги новосозданных антикоррупционных структур. Вот и прилетела первая "ласточка" для Вадима (Давида) Рабиновича. НАПК проведет новую проверку электронной декларации Рабиновича", – написал он.

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Ранее СМИ неоднократно сообщали, что Рабинович имеет израильское гражданство и платит пенсионные взносы в Израиле. Также отмечалось, что расходы Рабиновича в Украине значительно превышают его официально задекларированные доходы.

Напомним, осенью, в разгар сессии Верховной Рады Рабиновича заметили отдыхающим в Израиле на берегу Средиземного моря.

Источник: korrespondent.net