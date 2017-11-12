Аваков рассказал, как собирался договориться с Януковичем

Жизни экс-президента Виктора Януковича весной 2014 года ничего не угрожало и арестовывать его не планировали. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на судебном заседании по делу беглого президента, передает LIGA.net.

По словам Авакова, 23 февраля в статусе и. о. министра внутренних дел вылетел в Крым.

"Я летел туда не для того чтобы поймать Януковича, заковать его в кандалы и бросить его на растерзание толпе. Я летел, чтобы поговорить с Виктором Федоровичем о его планах. Я надеялся, что он вернется к исполнению своих обязанностей. По моей информации, ему стало известно, что исполняющий обязанности министра внутренних дел прилетел для встречи с ним, но он скрылся на территории одной из баз РФ", - сказал он.

Аваков утверждает, что оттуда Янукович отправился на территорию РФ, часть сотрудников его охраны согласилась уехать с ним, часть отказалась.

Министр внутренних дел сообщил, что одному из сотрудников УДО Янукович передал записку что он отказывается от госохраны.

"Табельное оружие сотрудник УДО передал руководителю УДО Крыма, а записку передал лично мне в руки. Тем самым Янукович подтвердил, что никакой прямой угрозы ему не было", - добавил он.

Напомним, ранее на допросе экс-премьер Арсений Яценюк рассказал, что в период с 2010 по 2014 года бывший президент Виктор Янукович заключил пятьдесят соглашений в пользу Российской Федерации.

Источник: korrespondent.net