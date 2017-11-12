Более 8 тысяч молодых авиаторов Украины борются за поездку на авиафорум в Лондон

«Авиатор» призван поддержать студентов технических специальностей, помочь им реализовать свои профессиональные мечты. Сотня победителей проекта будет награждена поездкой на международный авиафорум Фарнборо в Лондон.

В конкурсе принимают участие 8 200 студентов со всей Украины. В этом году организаторы допустили к участию студентов, аспирантов и молодых специалистов до 25 лет включительно.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поприветствовал юных авиаторов и пожелал им удачи в проекте. «Конкурс «Авиатор» отправился в свой седьмой полет. В нем принимают участие ребята, за которыми будущее украинской авиации. Это молодые специалисты, которые построят сверхзвуковую пассажирскую авиацию, с которыми связана военно-транспортная авиация и новые космические исследования. Желаю всем хорошего полета!», – отметил Борис Колесников.

В рамках первого этапа участники конкурса решали задачи по точным наукам – математике и физике. Впереди у них еще два отборочных этапа – тестирование по техническому английскому языку (в феврале 2018 года) и общим знаниям по истории и теории авиации (в марте 2018). В апреле состоится финал «Авиатора 2018», где студенты презентуют членам жюри во главе с авиаконструктором Дмитрием Кивой собственные проекты.

«Я услышал об этом образовательном конкурсе Фонда Бориса Колесникова от своих старших товарищей, которые принимали в нем участие в предыдущие годы. Знаю о том, какую пользу он им принес, как новые знания и впечатления помогли им в дальнейшей учебе и работе. Участников «Авиатора 2018» – тысячи, а призовых мест – сто. Но я готов к борьбе, готовлюсь, даже занимаюсь с репетиторами», – рассказал конкурсант Илья Диброва из Днипровского национального университета имени Олеся Гончара.

По результатам финала, организаторы выберут сто талантливых и перспективных конкурсантов и наградят их поездкой на авиасалон Фарнборо в Великобританию, который состоится в июле.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 9 лет реализует образовательные проекты для студентов технических специальностей Украины. За семь лет существования «Авиатора» в нем приняли участие около 12 000 студентов, а 500 из них стали его победителями и посетили профильные выставки в Лондоне и Париже.

В 2017 году Украинский форум благотворителей назвал Фонд Бориса Колесникова крупнейшей благотворительной организацией с бюджетом более 10 млн грн., вложенным в развитие науки и образования Украины.

Источник: korrespondent.net