Мошенник на интернет-покупках через почту украл миллион гривен

В Житомире полиция задержала мужчину, который провернул по всей стране более десяти мошеннических операций на сумму более миллиона гривен.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, организатор отработал несколько схем мошенничества, с помощью которых получал тысячные доходы, фактически нигде не работая.

Этот человек через интернет подыскивал клиентов, заключал с ними договоренности о покупке товара, и просил отправить его через почтовую службу. В отделении через третье лицо, которому предоставлял поддельные документы якобы владельца товара, он получал его, платя лишь за доставку.

Подозреваемый в мошенничестве причастен к целому ряду подобных афер. Он действовал осторожно, каждый раз привлекая к получению товара по поддельным документам другого человека, которого в детали своей сделки не посвящал. После реализации очередной такой схемы, правоохранители уголовного розыска Житомирского отдела полиции задержали исполнителя в Луцке, куда он прибыл за товаром.

Еще через несколько дней в Житомире по месту временного жительства и был задержан подозреваемый организатор мошеннической схемы, 28-летний уроженец Красноармейского района Житомирщины.

"Нами расследуется 3 факта подобных мошенничеств, однако у нас есть информация, что подобные схемы он реализовывал в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Умани, Черновцах и других городах Украины", - отмечают в полиции.

С августа 2016 года этот человек разыскивался Сарненским отделом полиции Ривненщины за ряд мошенничеств с использованием поддельных документов. Сейчас мужчине избирают меру пресечения.

Как сообщалось, в Украине появился новый способ мошенничества с банковскими картами.

Ранее пожилая женщина обманула Пенсионный фонд на 100 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net