11 декабря 2017, понедельник, 19:03
-1°C
Завтра +5°C
-1°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
11. 12. 2017

Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии по закону о языке

Рекомендации Венецианской комиссии по реализации закона об образовании будут полностью учтены Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Европейская правда.

По его словам, Венецианская комиссия констатировала, что украинский закон, будучи рамочным, оставляет достаточное пространство для полноценного изучения учениками из национальных меньшинств родного языка.

Конкретные же положение и детали должны быть закреплены в отдельном Плане реализации закона Об образовании, а затем, если необходимо, то и в Законе Об общем среднем образовании, который именно сейчас разрабатывается.

"Как и рекомендует комиссия, эти положения и документы будут готовиться в тесном контакте с самими национальными общинами", - отметил Климкин.

Он также отметил, что для украинской стороны все же чрезвычайно важно, что Венецианская комиссия назвала усиление позиций государственного украинского языка в образовании и обязательность его изучения всеми гражданами страны не только законным, но и похвальным.

Ранее в Минобразовании заявляли, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не поддержала обвинения Венгрии об урезании прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины Об образовании.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.