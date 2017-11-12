В США смоделировали начало ядерной войны с Северной Кореей

Ядерная война начнется в марте 2019 года. Такое предположение сделал Джеффри Льюис, директор восточно-азиатской программы Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия в Монтерее. Его сценарий вероятного начала конфликта на Корейском полуострове публикует The Washington Post, передает Медуза.

По мнению Льюиса, события могут развиваться следующим образом. В феврале 2019 года во время традиционных американо-южнокорейских учений будет сбит гражданский самолет. Северокорейские военные в ожидании маневров в Японском море примут его за американский бомбардировщик и собьют ракетой "земля-воздух".

В ответ на это президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдает приказ нанести удар по объектам на сопредельной территории.

Одновременно президент США Дональд Трамп публикует твит: "Маленький человек-ракета долго не протянет", в Пхеньяне это воспринимают как прямую угрозу и сигнал для нанесения превентивного ядерного удара, в котором будут задействованы 36 из 48 ракет, которые к тому моменту будут иметься в наличии у КНДР.

Часть из них не достигнут цели, однако другие смогут нанести серьезный удар по целям в Японии и Южной Корее. В свою очередь США нанесут массированный удар по КНДР, а Ким Чен Ын отдаст приказ на запуск оставшихся в его распоряжении ракет. Будут атакованы военные базы в Сан-Диего и Перл-Харборе, а также Нью-Йорк и Вашингтон.

Американскую систему ПВО смогут преодолеть две трети ракет. При этом прямое попадание по Манхэттену приведет к гибели более миллиона человек, жертвами в Вашингтоне станут 300 тысяч. Трамп спасется в подземном бункере во Флориде. Тело Ким Чен Ына будет обнаружено в убежище — северокорейский лидер покончит с собой.

"Пентагон даже не будет пытаться подсчитать число погибших в Северной Корее после масштабных бомбардировок. В конце концов, как предположат исследователи, в результате ядерной войны, которой можно было бы с легкостью избежать, погибнут около двух миллионов американцев, южных корейцев и японцев", - резюмирует Джеффри Льюис.

Как сообщалось, в КНДР уверены, что война на полуострове неизбежна. Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в данный момент очень высокая вероятность войны США и КНДР.

Источник: korrespondent.net