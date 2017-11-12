ЕС не торопится признавать Иерусалим столицей Израиля

Во время выступления перед министрами иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны Европы вслед за США признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает Радио Свобода.

По его мнению, решение США "делает возможным" мир на Ближнем Востоке.

В свою очередь Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз будет придерживаться "международного консенсуса" касательно Иерусалима.

"Со стороны стран-членов Европейского союза этот шаг не произойдет", – сказала она.

К слову, ранее Морегини заявляла, что единственное реалистичное решение конфликта между Израилем и Палестиной основано на двух государствах с Иерусалимом как столицей обоих.

Напомним, 6 декабря Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепу начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива.

Власти Израиля назвали решение президента США подарком, а лидер Палестины заявил, что оно означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Источник: korrespondent.net