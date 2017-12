Трамп назвал ложью пристрастие к телевизору

Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикации о том, что он много времени проводит перед телевизором. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Еще одна лживая история, на этот раз от неудачников New York Times, что я смотрю телевидение по 4-8 часов в день – Неправда! Кроме того, я редко, если вообще когда-нибудь, смотрю CNN или MSNBC – оба я считаю фейковыми новостями. Я никогда не смотрел Дона Лемона, которого когда-то назвал самым глупым человеком на телевидении! Плохая публикация", - написал Трамп.

Another false story, this time in the Failing @nytimes, that I watch 4-8 hours of television a day - Wrong! Also, I seldom, if ever, watch CNN or MSNBC, both of which I consider Fake News. I never watch Don Lemon, who I once called the “dumbest man on television!” Bad Reporting.