Допрос Яценюка и Авакова по делу Януковича. Тезисы

Бывшего премьре-министра Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова допросили в суде по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Среди тех, кто должен явиться в суд, кроме Авакова и Яценюка, есть президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".

Корреспондент.net приводит главные тезисы допроса Яценюка и Авакова.

Допрос Яценюка

О последней встрече с Януковичем

По словам бывшего премьера, последний раз с Януковичем он общался 22 февраля 2014 года - по мобильному телефону.

"Если мне не изменяет память, то это был мобильный телефон кого-то из членов Партии регионов. И тогда я лично разговаривал с Виктором Януковичем по поводу его дальнейших действий для урегулирования политического кризиса, который был спровоцирован в 2014 году", - сказал он.

Путин поздравлял Януковича до итогов ЦИК

Президент РФ Владимир Путин дважды поздравлял Януковича до официального сообщения ЦИК о его победе на президентских выборах.

"До момента объявления результатов ЦИК о том, что якобы Янукович выиграл выборы, уже тогда Путин отправил поздравления еще неизбранному президенту Януковичу. Это был уникальный случай в мировой истории", - отметил Яценюк.

Сотни охранников

Штат охранников Януковчиа насчитывал несколько сотен человек. При этом, Яценюк отметил, что угрозы жизни выбшего президента не было.

"Янукович лично отказался от государственной охраны, что является фактом того, по моему убеждению, свидетельством того, что, если бы была угроза, он бы не отказался, если угрозы не было, то он бы отказался", - отметил бывший премьер.

О побеге

Яценюк отметил ключевую роль Путина и российских силовиков во время побега Януковича из Украины. По его словам, о побеге он знает только то, что рассказывал российский президент в своих интервью.

"Обстоятельства покидания территории Украины гораздо лучше были известны Владимиру Путину, потому что так же из его личных интервью, он дал их несколько, стало понятно, каким образом под прикрытием российских военнослужащих российского ФСБ ГРУ ГШ Виктор Янукович покидал территорию украинского государства", - сказал Яценюк.

Яценюк заявляет, что Янукович пропал 22 февраля 2014 года. Он отметил, что ни в одной конституции стран мира не предусматривается "пропажа президента".

"Янукович пропал с 21 на 22 февраля. Никто не знал, где находится Виктор Янукович. Более того, если Вы видели интервью, которое Виктор Янукович дал национальным каналам, оно было записано для нас в неизвестном месте, где Янукович заявил, что ничего подписывать не будет", - рассказал он.

Об аннексии Крыма

Датой начала аннексии украинского полуострова Россией Яценюк считает ту, которая изображена на специальной медали, выпущенной Центробанком РФ "За возвращение Крыма" - 20 февраля 2014 года.

Он отметил, что аннексия готовилась заранее, поскольку "российские военнослужащие захватывали объекты инфраструктуры, блокировали украинские военные части, блокировали аэропорты - как гражданские, так и военные, блокировали органы государственной власти" в форме, которая на тот момент не имела знаков российских ВС".

Яценюк не помнит свой последний визит в Крым

Однако он с уверенностью заявил, что не посещал полуостров после аннексии.

"После 27 февраля 2014 года после моего назначения на должность премьер-министра Украины я не был в АР Крым, которая была, есть и будет территорией независимой Украины", - сказал политик.

С Медведевым говорил о российских подонках

За время своего премьерства Яценюк дважды общался с российским коллегой Дмитрием Медведевым. В обоих случаях инициатором контакта Яценюк называет российскую сторону.

Во время первого разговора, по воспоминаниям Яценюка, он призвал Медведева "безотлагательно вернуть войска в бараки", чтобы прекратить нарушение международного права.

"Если есть любые вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений, мы готовы дискутировать, но незаконная аннексия и нападение на Украину - это то, что нарушает международное право, и то, что подрывает наши двусторонние договоренности. Это является недопустимым", - рассказал экс-премьер.

Далее Яценюк процитировал дословно второй разговор с Медведевым, который, по словам бывшего премьера, хотел поговорить о развитии экономических отношений между Украиной и Россией.

"Вы своих подонков уберите из Украины, и дальше мы с вами будем говорить о социально-экономических аспектах", - вспомнил Яценюк свои слова Медведеву.

О своем премьерстве

Яценюк назвал свое премьерство "исторической ответственностью", поскольку "воюющая Украина" была на грани дефолта, не имела газа, а имела миллионные долги.

Он рассказал, что в результате премьерства он получил грыжу позвоночника, но остался рад, поскольку "имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране".

Полное видео допроса Яценюка по делу Януковича

Допрос Авакова

Давал показания на слобожанском языке

"Я дам свободные показания, но я прошу суд в соответствии с пунктом 4 давать показания на родном языке, которым удобно воспользоваться, - слобожанским языком, как его некоторые называют русским", - сказал Аваков.

О визите в Крым во время аннексии

Аваков вместе с Валентином Наливайченко, который занимал пост главы СБУ, посетил Крым с 23 на 24 февраля. Главной задачей своей поездки он назвал желание понять, что с Януковичем и какие его дальнейшие намерения.

"После митинга крымскотатарского народа в Симферополе, мы отправились в сторону Севастополя, чтобы понять, куда же делся Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается осуществлять в дальнейшем свои функции", - заявил Аваков.

Он отверг тезис, что собирался "поймать Януковича, заковать его в кандалы и привезти, бросить на растерзание толпе".

"У нас не было на тот момент ни соответствующих решений, функций, мы ехали для того, чтобы найти Януковича, я хотел иметь с ним как государственно назначенный функционер разговор. Надеялся, что Янукович вернется к исполнению своих обязанностей", - сказал Аваков.

О последнем общении с Януковичем

Последний разговор с экс-президентом, по словам Авакова состоялся в конце 2010 года, когда будущий глава МВВ находился в своем кабинете главы госадминистрации в Харькове.

"Янукович позвонил мне по правительственной связи и спросил, почему я не поддерживаю его на президентских выборах. Я сказал, что мне нечего ему предложить. Он настаивал. Я еще раз сказал: "Мне нечего вам предложить, Виктор Федорович". А он предлагал мне встретиться. "Ну хорошо, - сказал он. - До свидания". "До свидания", - сказал я. На этом наше общение, к счастью, закончилось", - заявил Аваков.

О скандальном письме Януковича

Аваков считает, что Янукович боялся Путина и его окружения, поэтому не стал подписывать договор об ассоциации с ЕС.

"Я думаю, что это вылилось в то, что под диктовку русских или по собственной глупости Янукович написал соответствующее письмо с призывом русских войти на территорию Украины и такое письмо передал", - рассказал министр.

Месть Януковича

Аваков считает, что увидев отсутствие перспективы в Украине Янукович решил "насильственно вернуться в Украину, отомстив украинскому народу, сдав украинский народ под танки РФ".

"И таких танков у нас, например, сейчас в Луганской и Донецкой областях 746 штук. Что, например, больше, чем танковое подразделение Великобритании", - отметил Аваков.

Министр отметил, что с неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой области, по неофициальным данным, бежали 2,5 миллиона человек.

"Люди (в ЛДНР - ред.) не получают всех необходимых гражданских прав, мы не можем там регулярно обеспечить подачу воды, электроэнергии, потому что постоянно ведутся обстрелы. Мы не можем дать нормальное обеспечение людям в школе, права по документам. Если это та цена, которую Янукович платит, мстя украинцам, то это очень плохо", - сказал Аваков.

Аваков в розыске Интерпола

По словам главы МВД, после его отказа поддержать Януковича в 2010 году, тот организовал на него давление.

"Меня объявили в международный розыск. После чего я был задержан итальянскими органами полиции, помещен в тюрьму предварительного заключения, где через 14 суток предстал перед судом. Суд заслушивал материалы дела, представленные Генпрокуратурой, и пришел к выводу, что данное дело есть политически мотивированным, и выпустил меня из-под стражи без всяких дополнительных компенсаций, залогов и ограничений. После этого дело было полностью закрыто", - рассказал он.

Аваков отметил, что вернулся в Украину, будучи нардепом, а "дело было расследовано и закрыто ГПУ или областной прокуратурой".

О помощи Евромайдану

"Мандаринки покупали. Что еще? Продукты питания. Нет, деньгами никто ничего не финансировал. У меня не было таких возможностей. Торты привозил, не Roshen, харьковские. Бисквит, шоколад", - рассказал Аваков.

Полное видео допроса Авакова по делу Януковича

Источник: korrespondent.net