Языковой закон. Решение Венецианской комиссии

Венецианская комиссия официально опубликовала решение о языковых положениях закона Украины Об образовании. В частности, документ доступен на официальном сайте организации.

Комиссия предлагает ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статье закону, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

По мнению комиссии, Украина должна в полной мере использовать гибкость при принятии имплементационного законодательства для обеспечения значительного уровня преподавания официальными языками ЕС для меньшинств.

Кроме того, Украина должна продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, в дополнение к изучению государственного языка.

Комиссия рекомендует улучшить качество преподавания государственного языка для представителей меньшинств.

В документе идет речь, что украинские власти должны обеспечить, чтобы исполнение Закона не угрожало сохранению культурного наследия меньшинств и непрерывности изучения языков меньшинств в традиционных школах.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявлял, что рекомендации Венецианской комиссии по реализации закона об образовании будут полностью учтены Украиной.

Источник: korrespondent.net