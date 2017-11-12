В центре Черкасс вооруженный мужчина ограбил мясной магазин

В одном из мясных магазинов в центре Черкасс произошло ограбление. Неизвестный, угрожая оружием, заставил управляющего отдать из сейфа всю выручку. Об этом сообщает Vikka со ссылкой на владельца магазина.

Как сообщил владелец магазина, ограбление произошло около 20:00 в субботу, 9 декабря, когда управляющий закрывал магазин. Неизвестный ростом около 180 см направил на него, якобы, пневматический пистолет, выстрелил раз в потолок и повел управляющего в сейф.

Оттуда злоумышленник забрал всю выручку и скрылся в неизвестном направлении.

Несмотря на то, что ограбленный магазин был расположен прямо напротив областного управления Нацполиции, злоумышленника, по словам владельца магазина, до сих пор не нашли.

Как сообщалось, в Киеве у мужчины грабители отобрали 140 тысяч долларов. Ранее в Николаеве со стрельбой ограбили ювелирный магазин.

Источник: korrespondent.net