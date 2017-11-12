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11. 12. 2017

Венгрия выдвинула условия для поддержки Украины

После того, как Венецианская комиссия опубликовала свое решение по украинскому закону об образовании, Венгрия выдвинула Украине условия, выполнение которых возобновит поддержку Будапештом Киева. Об этом заявил в понедельник, 11 декабря, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европейская правда.

По словам главы МИД Венгрии, действия Украины должны полностью соответствовать ожиданиям ЕС и Венецианской комиссии, в частности относительно нового закона об образовании, если она серьезно верит в свои стремления к евроатлантической интеграции.

Глава МИД Венгрии отметил, что решение Венецианской комиссии, опубликованное сегодня, является "абсолютно однозначным", и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.

По словам Сийярто, из документа комиссии понятно, что "правильное решение" - это внесение изменений в противоречивую 7 статью закона "Об образовании".

Сийярто заявил, что в этом случае правительство Венгрии имеет три ожидания от украинских властей: не ограничивать уже имеющиеся права, вести переговоры с национальными меньшинствами в Украине и полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

"Венгрия не может поддерживать стремление Украины в международной политике до тех пор, пока не произойдут изменения", - сказал Сийярто, добавив, что надеется, что такие изменения произойдут как можно быстрее.

Как сообщалось, Венецианская комиссия официально опубликовала решение о языковых положениях закона Украины Об образовании.

Источник: korrespondent.net

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