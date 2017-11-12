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11. 12. 2017

Муженко рассказал о защите Херсонской области во время аннексии Крыма

Во время оккупации Крыма Россией в 2014 году на территорию Херсонской области перебросили 8 тысяч военных. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в эфире радио Блоггер ФМ.

"Уже было понимание, что мирной аннексией это не закончится. Потому что все равно будет противостояние. И тогда же было принято решение о создании соответствующих группировок вдоль границы, и мне пришлось осуществлять формирование группировки, которая действовала на южном направлении на крымском перешейке", - рассказал Муженко. По его словам, в режиме этой работы и на полигоне "Широкой лан", потом уже в Херсонских степях, осуществлялись перемещения войск.

Муженко рассказал, что войска собирали с каждого расположения, с каждого оперативного командования более или менее боеспособных обученных подразделений, и таким образом собрали тогда группировки порядка 8 тыс. человек.

Ранее Муженко рассказывал, что в Генштабе ВСУ разрабатывали план проведения десантной операции в Крыму с целью недопущения аннексии Крыма.

Источник: korrespondent.net

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