Путин 4.0. Военная риторика перед выборами

Российский президент Владимир Путин в третий раз заявил о выводе войск России из Сирии. Для этого он прилетел на авиабазу Хмеймим.

Дальше он отправился в Каир, где заявил о возможности возобновления авиарейсов между Россией и Египтом, чего недоставало россиянам. Похоже, предвыборная кампания Путина в самом разгаре.

Труженики "уговорили" Путина пойти на выборы

Путин в ходе посещения Горьковского автозавода 6 декабря сделал самое ожидаемое заявление этого политического сезона в России - о выдвижении на выборах-2018.

Еще год назад некоторые аналитики всерьез говорили о том, что Путин "устал", что его интересует только внешняя политика, а не экономическая текучка.

Однако позже стало ясно, что Кремль не готовит новых кандидатов. Единственной интригой оставалось то, когда Путин объявит о выдвижении на выборы. Этот вопрос задавался Путину и Кремлю неоднократно, но от него все время уходили.

Эксперты отмечают символичность места, где Путин дал ответ на "главный вопрос". Из оппозиционной Москвы он отправился на крупное промышленное предприятие в Нижнем Новогороде.

Обращался Путин не только к работникам ГАЗа, но и к "труженикам в широком смысле", к которым отнес ученых, инженеров, рабочих, педагогов и учителей. Таким образом, он очертил основных адресатов своей кампании.

Перед посещением Горьковского автозавода Путин побывал на Форуме добровольцев - новой, активной социальной группы, насчитывающей порядка семи миллионов человек, как пишут СМИ.

"Сегодня на форуме добровольцев у вас спросили, будете ли вы выдвигаться. Вы ответили, что если народ поддержит, то да. Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают! Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок - огласите свое решение!", - попросил один из рабочих.

И Путин объявил о решении, отметив, что "лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет".

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", - сообщил Путин, отметив, что "все у нас с вами получится".

Показательно, что выдвижение Путина в президенты произошло сразу после жесткого решения Международного Олимпийского комитета о недопуске российской сборной на Олимпиаду.

Как отмечает Газета.Ru, образы России как осажденной крепости, против которой выступают многочисленные и коварные противники с Запада, и Путина как единственного, кто может этой угрозе противостоять, будут главным эмоциональным нервом президентской гонки.

На следующий день, 7 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы главы РФ Владимира Путина на победу в президентских выборах 2018 года.

"Да, Путин - самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты, но шансов, конечно, больше всего у Путина. Тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен для остальных кандидатов", - заявил Песков.

Оппозиционная Ксения Собчак, которая также в момент объявления Путиным о выдвижении находилась в Нижнем Новгороде, заявила, что он "как всегда" выиграет на грядущих выборах.

Путин будет избираться на президентский пост уже в четвертый раз. Впервые он участвовал в президентских выборах в 2000 году. С тех пор он остается у власти в России.

Социологи регулярно замеряли электоральные рейтинги Путина и его потенциальных соперников. В ноябре 2017 года за действующего президента были готовы проголосовать 67 процентов участников опроса Левада-центра из числа определившихся с выбором.

Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМ, 52,4 процентов опрошенных россиян заявили о доверии действующему президенту.



Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, а избирательная кампания должна стартовать уже в декабре текущего года.

О намерениях принять участие в выборах президента ранее заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь партии Яблоко Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие.

Оппозиционер Алексей Навальный также намерен идти в президенты. Однако глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что он сможет участвовать в президентской гонке, если с него снимут судимость либо изменится законодательство о выборах.

Все производство на военные рельсы

Накануне своего выдвижения Путин, подводя итоги военных ученый Запад-2017, заявил, что все предприятия, как государственные, так и частные, должны быть готовыми к производству оборонной продукции.

"Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, в 2015-2016 годах этот вопрос уже обсуждался и были даны поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск.

Кроме того, по словам Путина, была проведена комплексная оценка обеспечения войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и медикаментами.

Через некоторое время в соцсетях появилась информация об указании школам Красноярского края подготовиться к работе "в условиях военного времени". Документ оказался подлинным, власти назвали его "рутиной".

Тогда эксперты сошлись, что это часть предвыборной риторики Путина.

"Я не верю, что Россия готовится к войне. На самом деле это - центральная часть путинского легитимационного нарратива, этот барабанный бой о том, что внешний мир настроен враждебно и нужно бросить все ресурсы на защиту родины", - говорит британский историк Марк Галеотти.

С приближающимися выборами Москва будет подчеркивать именно этот аргумент, чтобы мобилизовать избирателей на участки, считает Галеотти.

Российский военный эксперт Александр Гольц отмечает, что после выборов эта риторика никуда не денется еще долго.

"Ситуация "осажденной крепости" - идеальные условия для президентской кампании. Беда в том, что с завершением президентской кампании ни эта риторика, ни это планирование никуда не денутся", - говорит эксперт.

При этом Россия готовится к войне так, как это делал СССР - ведет мобилизационную подготовку, отмечает Гольц.

Российская Новая газета сравнивает нынешнюю ситуацию в РФ с чеховским ружьем, которое должно выстрелить в последнем акте: "Классическое ружье торжественно вывесили на стену".

Сближение с Востоком

Самолет президента России неожиданно приземлился на российской военной базе в Сирии утром 11 декабря, где его дожидались президент Сирии Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

Находясь на базе Хмеймим, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию.

"Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", - сказал Путин во время своего первого визита в Сирию.

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В то же время в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, одним из них будет авиабаза Хмеймим, а вторым - военно-морская база в Тартусе.

Командующий группировкой в Сирии Сергей Суровикин объявил, что в Россию вернутся 23 самолета, два вертолета, отряды военной полиции, спецназа и разминирования, а также полевой госпиталь.

Сколько военных и техники там останется, неизвестно, но только самолетов в Сирии было до 35 единиц. Источник Ведомостей говорит, что в Сирии сейчас не более пяти тысяч российских военных.

6 декабря Путин со ссылкой на доклад Шойгу сообщил журналистам о полном разгроме террористической организации "Исламское государство".

Путин уже дважды официально заявлял, что Россия сокращает группировку в Сирии из-за успехов антитеррористической операции - в марте и декабре 2016 года.

После краткосрочного визита в Сирию Путин отправился в Египет. Там с египетском лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси он обсудил вопрос возобновления авиасообщения.

Путин посетил Каир / EPA

Россия прервала авиасообщение с Египтом осенью 2015 года, после того, как в результате теракта над Синаем произошло крушение самолета российской авиакомпании Когалымавиа, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.

"После страшной трагедии прямое воздушное сообщение между нашими странами было прервано. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. СБ России доложила, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром", - заявил Путин по итогам встречи.

Вечером 11 декабря Путин прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить совместные проекты в области энергетики.

Также политики обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование.

Путин и Эрдоган встретились в Анкаре / EPA

Как пишет сегодя Le Figaro, вернувшись на Ближний Восток в 2015 году, благодаря военному вмешательству в конфликт в Сирии, Россия с тех пор не переставала наращивать свое влияние в регионе.

Начатая в 2011 году арабская весна, антипутинские демонстрации, а затем революция в Украине укрепили мнение Кремля в том, что он находится на осажденном положении. Вступая в войну в Сирии, Россия увидела возможность изменить положение дел и перехватить инициативу, отмечает газета.

С тех пор Россия наладила отношения со всеми сторонами конфликтов на Ближнем Востоке и может претендовать на роль посредника между всеми участниками.

Ярким примером масштаба посредничества является тесное сотрудничество Москвы с Ираном в целях достижения режима прекращения огня и политического урегулирования в Сирии.

Путин с большим размахом принял в Кремле саудовского монарха Сальмана бен Абдель Азиза Аль-Сауда, воюющего с шиитским режимом в Йемене.

Действуя без прямого вмешательства в конфликт, Москва сближается с Катаром, с которым Саудовская Аравия и ОАЭ разорвали дипломатические отношения.

Изначально все страны-спонсоры сирийских повстанцев очень плохо отреагировали на объявление о вмешательстве России для поддержки Асада. Сегодня, благодаря своему военному успеху, Москва стала полноправным игроком, с которым они вынуждены считаться, отмечает газета.

Даже Турция, яростный противник Дамаска, тесно сотрудничает с Россией.

Тем временем, Россия и Египет подписали об использовании военно-воздушных баз в Египте российской авиацией.

Эксперты говорят, что наиболее вероятная причина для этого - планы Москвы начать новую военную кампанию в Ливии. Как известно, Россия поддерживает ливийского генерала Халифу Хафтара, претендующего на власть в Ливии.

Источник: korrespondent.net