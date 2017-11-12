Саакашвили отпустили из-под стражи

Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста экс-президенту Грузии и лидеру партии Рух новых сил Михаилу Саакашвили. Соответствующее решение в понедельник, 11 декабря, огласила следственный судья Лариса Цокол, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ходатайство прокурора… о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого Саакашвили оставить без удовлетворения", - огласила решение Цокол.

При этом она отметила, что это решение может быть обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее возле здания Печерского районного суда Киева, где сегодня проходит суд над Михаилом Саакашвили, произошли стычки между активистами и полицией.

Утром 11 декабря Михаила Саакашвили вывезли из СИЗО и доставили в Печерский райсуд Киева.

Напомним, более десяти народных депутатов от разных политических сил готовы взять на поруки бывшего грузинского президента.

Источник: korrespondent.net