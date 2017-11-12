Новый польский премьер сформировал правительство

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сформировал новое правительство. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что вопреки предыдущим заявлениям ни один из министров не был уволен. Главой МИД остался Витольд Ващиковский, министром национальной обороны - Антоний Мачеревич. Министерство внутренних дел будет дальше возглавлять Мариуш Блащак, министерство юстиции - Збигнев Зебро. При этом сам Моравецкий сохранил за собой портфель министра развития и финансов.

Экс-премьер Беата Шидло в новом правительстве займет пост заместителя председателя совета министров.

Теперь новому составу правительства необходимо заручиться доверием парламентариев.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, правительство Польши, которое возглавляла премьер-министр Беата Шидло, официально ушло в отставку. В качестве кандидатуры на место Шидло был выдвинут вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий, который должен будет сформировать новый кабинет министров.

Источник: korrespondent.net