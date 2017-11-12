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11. 12. 2017

Нью-йоркский террорист рассказал о мести США

Выходец из Бангладеш Акайед Уллах рассказал, что месть подтолкнула его совершить теракт в Нью-Йорке. Об этом рассказали в понедельник, 11 декабря, в правоохранительных органах, сообщает New York Post.

"Они бомбили мою страну, и я хотел нанести им вред здесь", - заявил задержанный.

Удалось выяснить, что Уллах в прошлом работал в Нью-Йорке водителем такси. В настоящее время срок его лицензии истек.

Cмотрите фотогалерею: Нью-йоркский террорист рассказал о мести США

Напомним, в американском Нью-Йорке произошел взрыв на автовокзале в Манхэттене.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших из-за взрыва на автовокзале в Нью-Йорке возросло до четырех человек. Теракт на автовокзале устроил выходец из Бангладеш.

Источник: korrespondent.net

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