Украина присоединилась к санкциям в отношении "губернатора" Севастополя

Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к санкциям относительно так называемого губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном в понедельник, 11 декабря, на сайте Совета ЕС.

Декларация касается ограничительных мер в ответ на "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Отмечается, что Албания, Норвегия, Украина и Черногория "будут обеспечивать соответствие своей национальной политики принятому решению Совета".

"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

В данном случае речь идет о решении от 20 ноября 2017 года, вносящем поправки в решение Совета 2014/145/CFSP, когда к списку лиц, подпадающих под ограничительные меры, после организации Россией губернаторских выборов "в незаконно аннексированном городе Севастополе" был добавлен избранный губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Акт об этом опубликован 21 ноября 2017 года в "Официальном журнале" ЕС.

Источник: korrespondent.net