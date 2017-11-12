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11. 12. 2017

Солигорские братчики доставили инвалидам подарки на дом

Братчики православного солигорского молодежного братства святых Петра и Февронии в последние дни ноября и первые дни декабря в преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, вместе с работниками районного территориального центра социального обслуживания населения посетили на дому солигорчан с ограниченными возможностями.

Каждому адресату были высказаны слова ободрения, поддержки, доброты и любви, а также вручены сладкие гостинцы от республиканского общественного объединения «Белая Русь» и подарки, собранные в ходе проведения благотворительной акции «Протяни руку помощи», сообщает sluck-eparchiya.by.

Также были вручены подарки от прихода кафедрального собора Рождества Христова.

Источник: krynica.info

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