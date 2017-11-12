В Германии отметили ухудшение ситуации со свободой слова в Украине

В Германии обратили внимание на усиление давления на средства массовой информации в Украине, а также на ухудшение ситуации со свободой слова. Депутат Бундестага, представитель Комитета по европейским делам от Левой парламентской группы, член Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунко направил официальные обращения в международные инстанции с соответствующим призывом, сообщает VestiUkraine.com.

Обращения будут рассмотрены в международном Комитете по защите журналистов, Европейской федерации журналистов и в представительстве ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Парламентарий обеспокоен последними атаками на Медиа Холдинг Вести Украина, в частности, визитом представителей военной прокураторы Украины и Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными коррупционным путем в офис редакции 16 ноября.

"Я беспокоюсь, что эти события являются частью дальнейших шагов по сворачиванию свободы слова в Украине", — отмечает европейский политик.

Международные организации были проинформированы обо всех фактах преследования Вестей за последние годы, включая обыски, арест техники и препятствование редакционной и коммерческой деятельности, лишении Радио Вести лицензий в Киеве и Харькове. Эти события стали частью общей политики по запрету на объективную точку зрения, отличную от официальной позиции власти.

Как сообщалось, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили обеспокоенность в связи с блокированием телеканала NewsOne.

Источник: korrespondent.net