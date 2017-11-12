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11. 12. 2017

Волковысские братчики устроили для своих родителей вечер знакомства с братством

В Волковыске 10 декабря в братстве святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, действующем при приходе храма Благовещения Пресвятой Богородицы, состоялось неофициальное родительское собрание.

Идея состояла в том, чтобы собрать родителей братчиков, показать им, чем занимается и живет братство, сообщает orthos.org.

В основу встречи был положен концерт, в котором приняло участие большее количество братчиков.

Ребята пели, рассказывали стихотворения, исполняли песни на гитаре, проводили различные игры с родителями на православную тематику, рассказывали о жизни братства в различные периоды года. Вечер прошел в уютной атмосфере.

После завершения концерта родителям был предложен вкусный чай с угощениями и просмотр фильма «Притчи».

Источник: krynica.info

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