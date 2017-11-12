Учащиеся Пинской семинарии приняли участие в певческом акафисте

В Пинске в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, 8 декабря, в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы, произошло молитвенное богослужение.

Верующие совместно с кафедральным хором пели древнюю молитву Акафист – прославление воплощенного Слова и Его Матери Марии, сообщает catholic.by.

В богослужении участвовали учащиеся Межъепархиальной духовной семинарии имени святого Фомы Аквинского. В заключение Акафиста в честь Богородицы в исполнении семинариста Ильи Вониславчика прозвучала «Аве Мария» Каччини.

В этот же день в Гродненской высшей духовной семинарии прошел День сосредоточения. Реколлекции назначили на время Адвента, когда каждый семинарист стремится отдалиться от чрезмерной занятости и поразмышлять над тем, кто является для него величайшим сокровищем и смыслом всей жизни, и что мешает ему подготовить свое сердце к встрече с Иисусом.

В раздумьях семинаристов сопровождал кс. Руслан Мазан, архивист Гродненской курии и преподаватель духовной семинарии. Размышления реколлекциониста помогали будущим священникам окунуться в атмосферу молитвы, тишины и сосредоточенности.

Источник: krynica.info