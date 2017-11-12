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11. 12. 2017

В Китае разбился руфер, сорвавшись с крыши небоскреба

Известный в Китае руфер У Юннин погиб, сорвавшись с крыши небоскреба в городе Чанша. Инцидент произошел еще 8 ноября, однако видео происшествия залили в Сеть только в понедельник, 11 декабря, сообщает Meduza.

Экстримал поднялся на крышу здания, чтобы снять видеоролик для неизвестного спонсора. За это У Юннин должен был получить около $15 тысяч, которые планировал потратить на свадьбу и лечение матери.

Установленная руфером для съемки ролика камера, запечатлела момент, когда он сорвался с крыши. Близкие подтвердили смерть лишь через месяц.

Про самого У Юннина известно немного. Ему 26 лет, он родом из Нинся - автономного региона в центральной части Китая. Раньше Юннин был каскадером и снимался в сериалах как актер массовки, увлекался бегом и боевыми искусствами.

За девять месяцев У Юннин опубликовал более 300 видео; число его подписчиков превысило миллион человек. Постепенно хобби стало приносить У Юннину деньги.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Напомним, в Киеве вечером 3 июня около 22:30 школьник сорвался с опоры, пытаясь взобраться на верхушку опоры пешеходного моста. В результате падения парень погиб.

Источник: korrespondent.net

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