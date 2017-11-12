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11. 12. 2017

Евросоюз: Рано говорить о завершении войны в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии далек до завершения, а поэтому говорить о сворачивании военной кампании на территории страны говорить пока преждевременно. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Мы очень хорошо знаем, что бои в Сирии продолжаются, а мирные жители страдают от нападений", - сказала она.

По словам Могерини, нет поводов согласиться с тем, что война в Сирии подошла к концу, а ситуация может в ближайшее время нормализоваться.

В связи с этим в ЕС заявили, что единственный путь для мирного процесса в Сирии являются переговоры в Женеве, которые проходят под патронажем ООН. Только после достижения договоренностей в Женеве Евросоюз будет готов предоставить обещанные финансовые средства на восстановление Сирии.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл 11 декабря на военную авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о выводе войск из этой страны.

По материалам DW.

Источник: korrespondent.net

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