Епископ Яшевский призвал бобруйчан задуматься о сердце Марии

В Бобруйске 8 декабря католики прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии праздновали свой титульный праздник.
Святая Мессу возглавил епископ-помощник Минско-Могилевской архиепархии Александр Яшевский SDB, сообщает catholic.by.
В этот же день в приходе начались реколлекции, которые возглавил кс. Дмитрий Занемонский из Минска.
Во время первой беседы реколлекций верующим были предложены вопросы«Кто для меня Дева Мария?» И «Что я могу сделать для нее?».
На эти же вопросы сделал акцент и епископ Яшевский, отметив, что лучшее, что мы можем сделать для нашей Небесной Матери, – это стараться уподобиться Ее Непорочному Сердцу.
Источник: krynica.info
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