12 декабря 2017, вторник, 01:06
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
11. 12. 2017

Епископ Яшевский призвал бобруйчан задуматься о сердце Марии

В Бобруйске 8 декабря католики прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии праздновали свой титульный праздник.

Святая Мессу возглавил епископ-помощник Минско-Могилевской архиепархии Александр Яшевский SDB, сообщает catholic.by.

В этот же день в приходе начались реколлекции, которые возглавил кс. Дмитрий Занемонский из Минска.

Во время первой беседы реколлекций верующим были предложены вопросы«Кто для меня Дева Мария?» И «Что я могу сделать для нее?».

На эти же вопросы сделал акцент и епископ Яшевский, отметив, что лучшее, что мы можем сделать для нашей Небесной Матери, – это стараться уподобиться Ее Непорочному Сердцу.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.