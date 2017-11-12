Епископ Яшевский призвал бобруйчан задуматься о сердце Марии

В Бобруйске 8 декабря католики прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии праздновали свой титульный праздник.

Святая Мессу возглавил епископ-помощник Минско-Могилевской архиепархии Александр Яшевский SDB, сообщает catholic.by.

В этот же день в приходе начались реколлекции, которые возглавил кс. Дмитрий Занемонский из Минска.

Во время первой беседы реколлекций верующим были предложены вопросы«Кто для меня Дева Мария?» И «Что я могу сделать для нее?».

На эти же вопросы сделал акцент и епископ Яшевский, отметив, что лучшее, что мы можем сделать для нашей Небесной Матери, – это стараться уподобиться Ее Непорочному Сердцу.

Источник: krynica.info