ГПУ обжалует решение суда по Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире ICTV, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на решение Печерского суда Киева касательно меры пресечения для лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.

"Я не могу представить себе, в какой стране человек-апатрит прорывает границу, после этого организует движение за свержение государственной власти. Тем не менее, судья его отпускает. Мы будем подаваться апелляцию", − отметил генпрокурор.

Он также добавил, что для расследования дела Саакашвили будут приглашать экспертов ФБР или Скотланд-Ярда.

Напомним, утром 11 декабря ранее задержанного Саакашвили вывезли из СИЗО и доставили в Печерский райсуд Киева.

Корреспондент.net следил, как в Печерском райсуде Киеве избирали меру пресечения политику.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидеру партии Рух новых сил и он отправился домой.

Источник: korrespondent.net