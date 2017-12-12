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12. 12. 2017

ГПУ обжалует решение суда по Саакашвили

 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире ICTV, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на решение Печерского суда Киева касательно меры пресечения для лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.
 
"Я не могу представить себе, в какой стране человек-апатрит прорывает границу, после этого организует движение за свержение государственной власти. Тем не менее, судья его отпускает. Мы будем подаваться апелляцию", − отметил генпрокурор.
 
Он также добавил, что для расследования дела Саакашвили будут приглашать экспертов ФБР или Скотланд-Ярда.
 
Напомним, утром 11 декабря ранее задержанного Саакашвили вывезли из СИЗО и доставили в Печерский райсуд Киева.
 
Корреспондент.net следил, как в Печерском райсуде Киеве избирали меру пресечения политику.
 
В итоге суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидеру партии Рух новых сил и он отправился домой.

Источник: korrespondent.net

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