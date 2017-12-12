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12. 12. 2017

Суд в США оставил Манафорта под домашним арестом

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер по бизнесу Рик Гейтс останутся под домашним арестом до 16 января, сообщает Reuters.

Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство защиты об ослаблении условий их содержания.

Также судья повторила требование к Манафорту не общаться со СМИ с целью повлиять на результат судебного разбирательства.

Ранее обвинение требовало отменить условия уже почти согласованной сделки об освобождении Манафорта до суда на том основании, что тот помогал редактировать статью о своем деле в украинской газете. По мнению обвинения, это доказывает, что Манафорт пытается повлиять на исход процесса. Защита политтехнолога отрицает такие заявления.

Напомним, экс-главу избирательного штаба Трампа и его бывшего партнера по бизнесу обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.

Адвокаты Манафорта предложили 10 миллионов долларов залога за его освобождение до суда.

Источник: korrespondent.net

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