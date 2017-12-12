Суд в США оставил Манафорта под домашним арестом

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер по бизнесу Рик Гейтс останутся под домашним арестом до 16 января, сообщает Reuters.
Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство защиты об ослаблении условий их содержания.
Также судья повторила требование к Манафорту не общаться со СМИ с целью повлиять на результат судебного разбирательства.
Ранее обвинение требовало отменить условия уже почти согласованной сделки об освобождении Манафорта до суда на том основании, что тот помогал редактировать статью о своем деле в украинской газете. По мнению обвинения, это доказывает, что Манафорт пытается повлиять на исход процесса. Защита политтехнолога отрицает такие заявления.
Адвокаты Манафорта предложили 10 миллионов долларов залога за его освобождение до суда.
Источник: korrespondent.net
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